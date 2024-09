Montevecchio ex Ati-Ifras nei cantieri 

A Montevecchio, nei cantieri di Piccalinna e Sant Antonio, la presenza quotidiana di tanti turisti di passaggio con camper e motociclisti impegna l’amministrazione comunale di Guspini a rendere fruibili e e sicuri i piazzali. Per questo sono in corso pulizie e manutenzioni delle piccole oasi verdi eseguite da operai ex Ati-Ifras. Il vice sindaco di Guspini Marcello Serru esprime soddisfazione: «Ringrazio queste persone che si sono dedicate alla cura dei luoghi per l’ottimo lavoro svolto che consente a tutti di poter fruire di un questi luoghi in maniera sicura».

La storia degli ex lavoratori del Geo parco e tormentata da problematiche varie. Tra 2019 e 2021 la fondazione Cammino minerario di Santa Barbara aveva assunto a tempo determinato una sessantina di ex lavoratori Ati-Ifras, ma il progetto di ricollocamento e la sua eventuale continuazione ha subito gravi ritardi.

