Montevecchio, crolli in ospedale 

L’ospedale abbandonato Santa Barbara, posto nel cuore dell’antico centro minerario di Guspini, rischia di crollare. In questi ultimi giorni una parte tetto è caduta rovinosamente sopra un piano intermedio, sfondandolo.

Nel borgo

I residenti di Montevecchio sono preoccupati: «Abito nel borgo minerario dal 1953, da quando avevo sette anni, ho conosciuto questi luoghi quando erano uno splendore e oggi stanno cadendo in rovina – racconta Giuseppe Pidiu –. L’Igea è proprietaria del vecchio ospedale e, nonostante l’interessamento di qualcuno che avrebbe voluto comprarlo o averlo in gestione, non è stato mai dato a nessuno. Oggi è in condizioni estreme, può cadere da un momento all’altro». Attualmente a Montevecchio risiedono circa 200 persone. «Lentamente gli abitanti stanno diminuendo, quando noi non ci saremo più quel poco che resta scomparirà del tutto», conclude Piddiu. Dello stesso parere Efisio Cadoni, insegnante in pensione con laurea in Geologia e residente nella frazione: «Qui ci sono solo le recinzioni che delimitano l’area dei lavori con l’aggiunta di cartelli che avvisano del pericolo di crolli. Igea non ha fatto nulla per salvare questo sito e in particolare gli stabili che sono ancora in suo possesso. Questo ospedale era il fiore all’occhiello della sanità, fu costruito per salvaguardare la salute dei minatori e per soccorrerli in caso di incidenti». Iride Peis, moglie di Bruno Concas, l’ultimo medico dell’ospedale chiuso negli anni ’80, commenta: «Stavamo aspettando il crollo da un pò. Una vergogna per l’incuria di quanti potevano e non hanno fatto. C’è un disinteresse che fa rabbrividire».

Il Comune

Il vice sindaco di Guspini Marcello Serru informato del crollo dice: «Chiederemo conto all’Igea. È un fatto che non riescano ad occuparsi di tutti gli immobili che hanno». Intanto, accanto all’ex campo di tennis, due operai dell’ente regionale fanno la manutenzione ordinaria trinciando rami con piccole cesoie: «Eseguiamo solo i lavori che possiamo fare, con le attrezzature che abbiamo. Siamo circa 200 dipendenti, facciamo quello che possiamo, certamente qui servirebbe ben altro», dicono.

I servizi

In questo contesto, i pini che un tempo si ergevano maestosi sono ormai secchi, inclinati e pericolosi per l’incolumità delle persone che vi transitano. Le linee elettriche cadono a terra, nessuno le ripristina. Il timore di molti è che se l’ospedale crollasse andrebbe persa una preziosa testimonianza della storia di questi luoghi che, nonostante l’incuria, attraggono ancora visitatori e turisti costretti tuttavia a fare i conti con la mancanza di servizi. «Purtroppo qui mancano anche i bagni pubblici – raccontano Cadoni e Pidiu – spesso i visitatori cercano riparo in pineta oppure, come capitato qualche volta – bussano alle nostre porte chiedendoci la cortesia di poter usare la toilette».

