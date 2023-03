Montevecchio, buoni numeri grazie alle scolaresche in visita 

Montevecchio acchiappa visitatori anche nelle stagioni notoriamente meno prolifiche. Mai come quest’anno tanti alunni erano stati nel suggestivo villaggio minerario: ben 24 gruppi scuola che arrivano da tutte le parti dell’Isola, con anche qualche gruppo di visitatori extrascolastici.

«Impegni presi e rispettati», esulta Manuele Levanti di Lugori, che gestisce il compendio: «Ci eravamo dati l'obiettivo di portare a Montevecchio, tra marzo e maggio, almeno una ventina di gruppi scuola».

L’azione di promozione intrapresa negli scorsi mesi autunnali e invernali è stata ampia: Montevecchio era presente nelle fiere turistiche nazionali e internazionali ed è riuscita ad avere tante attenzioni a più riprese, come quelle arrivate da Rai e Mediaset. «Giusta visibilità a un luogo pienamente rappresentativo del Parco geominerario», asserisce ancora Levanti: «Speriamo di poter continuare a programmare per tutta l’estate e per il futuro. Rispondere con certezza alle richieste che ci giungono consente di non sprecare la credibilità e i contatti faticosamente ottenuti. Per la primavera sono confermate decine di gruppi scuola, con tante giornate di apertura infrasettimanale oltre i minimi previsti».