Montevecchio, boom di primavera 

È partita alla grande la stagione turistica nella Miniera Montevecchio, raggiungendo il picco di circa 1.400 visitatori in un unico giorno: in circa 10 giorni di apertura, nonostante le condizioni meteorologiche abbiano portato piovaschi, sono arrivate oltre 2.500 persone. Anche ieri, dal primo mattino, al cancello di ingresso si è formato quasi un chilometro di coda.

La chiave del successo è la collaborazione tra imprenditori turistici e operatori gastronomici del territorio, sostiene Manuele Levanti, della cooperativa Lugori che gestisce i servizi turistici del borgo: «La passione del personale impiegato nell’organizzazione degli spazi, la gastronomia fornita da alcuni imprenditori del settore, delle visite guidate (circa 50 persone alla volta), rendono fruibili i luoghi e le storie di questo sito minerario, segno di un'epopea di orgoglioso riscatto e di rivincita sociale, pagata con sofferenze e paure, superate con ingegno e duro lavoro».

Sottosuolo e superficie

Levanti mette in risalto la presenza di numerosi turisti tedeschi che arrivano a bordo di motociclette per fare un tour e ammirare i reperti di archeologia industriale minerario. «L’esperienza della vista nel sottosuolo, nella Galleria Anglosarda, ha attirato tante persone», aggiunge: «Da giorni tutti i biglietti erano venduti con i soli posti pre-acquistati on line. I quattro differenti percorsi in superficie hanno accolto più persone, permettendo a tanti altri di scoprire la rivoluzione sociale e tecnologica vissuta nell’Ottocento. Molti dei partecipanti, al termine della visita hanno espresso il desiderio di ritornare».

“Open your mine”

Ottimo risultato di presenze anche per “l’Open Your Mine”, organizzato tra Miniera Montevecchio e Piscinas dal Parco geominerario storico ambientale della Sardegna in collaborazione con i Comuni di Arbus e Guspini, grazie alla struttura organizzativa della Lugori SCarl (concessionaria delle attività turistico-culturali nel sito Miniera Montevecchio). Numerosi i prenotati: 280 persone in un solo giorno hanno gratuitamente fruito dei percorsi Galleria Anglosarda (nel sottosuolo), Piccalinna e Officine (in superficie) nei cantieri di Levante, e/o partecipato alle escursioni trekking nei cantieri di Ponente, e in mountain bike sino alla spiaggia di Piscinas.

Lista d’attesa

«Un indiscusso successo iniziale con le attività andate esaurite in soli quatto giorni», commenta ancora Levanti: «Tanti i richiedenti in overbooking, che si ripromettono di andare a visitare Miniera Montevecchio e Piscinas, nei prossimi week end. Curiosa la partecipazione anche di famiglie e bambini, spesso interessatissimi a ritornare con la scuola per realizzare attività didattiche e visite guidate».

