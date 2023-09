Montevecchio, aggiudicato l’appalto  

Gli attesi interventi di recupero del palazzo della Direzione di Montevecchio e del piazzale Anglosarda a Guspini possono finalmente partire. I lavori – finanziati dal parco Geominerario con 250mila euro – sono stati aggiudicati per un totale di 120.815 euro e sarà la ditta Edilizia Loi ad eseguirli, avendo offerto un ribasso del 7,5 percento sulla base d’asta e classificandosi al primo posto rispetto ad altre cinque proponenti.

Previsti il consolidamenti del solaio, il restauro di intonaci e pitture, l’impermeabilizzazione di alcune parti di e la sistemazione del sistema di deflusso delle acque piovane. Nel piazzale Anglosarda si dovrà effettuare un consolidamento del versante per mettere in sicurezza la zona e mettere a norma bagni, locali, sistema di segnaletica ed estintori.

Il vice sindaco di Guspini Marcello Serru si dice soddisfatto: «Interveniamo nuovamente sulla direzione e sul piazzale con l’ufficio opere pubbliche per avere maggiori possibilità di sfruttare questi beni in chiave turistica e per gli eventi: siamo enormemente legati a Montevecchio e stiamo facendo il possibile per preservarne la storia e la bellezza».

