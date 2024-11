Montevecchio, 7,5 milioni per la bonifica 

Sette milioni e mezzo per la messa in sicurezza del bacino sterili dell’area mineraria dismessa di Montevecchio Levante. La svolta è arrivata con la delibera della Giunta regionale che assegna i fondi al Comune di Guspini è del 23 ottobre scorso.

La delibera

«Le aree minerarie e le priorità d’intervento sono state identificate dal Piano di bonifica approvato dal commissario delegato con ordinanza del 2008 e, successivamente, dal Piano regionale di bonifica delle aree inquinate della Sardegna – spiega l’assessora regionale all’Ambiente Rosanna Laconi –. Tra gli interventi ad elevata priorità di intervento è ricompresa l’area mineraria dismessa di Montevecchio Levante, in territorio comunale di Guspini, è incluso all’interno del Sito di interesse nazionale».

Il progetto

Già nel 2015 il Comune di Guspini fu individuato quale soggetto attuatore per la progettazione e la realizzazione dell’intervento denominato “Primo stralcio del sito di raccolta nell’area di Montevecchio Levante”. Soddisfatto il vice sindaco Marcello Serru: «La delibera della giunta regionale attesta il lavoro che ha svolto il Comune in questi anni, con le numerose difficoltà incontrate e risolte per la grande volontà dimostrata ad arrivare alla messa in sicurezza di Montevecchio Levante. Abbiamo sempre sottolineato come si tratti di un progetto estremamente complesso, sia per la dimensione economica che per gli aspetti tecnici, ma non ci siamo sottratti e non ci sottraiamo a portarlo avanti: vogliamo arrivare a compimento a partire dalla messa in sicurezza, geotecnica e ambientale, della diga fanghi Levante e di quanto c’è a valle lungo il rio Montevecchio - Sitzerri».

L’iter

A illustrare le tappe che hanno portato alla delibera è ancora Laconi: «Nel 2024 il Comune di Guspini ha comunicato di aver redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché di aver assunto impegni economici onde consentire la progettazione definitiva della messa in sicurezza permanente del suddetto bacino sterili, specifica che a fronte di prestazioni già rese, ha la necessità nell’immediato di disporre di adeguate risorse economiche occorrenti per garantire la prosecuzione dell’intervento; il Comune chiede, pertanto, che venga data priorità al rifinanziamento complessivo dell’intervento definanziato ovvero al finanziamento di un primo lotto funzionale dell’intervento per un importo di 7milioni e mezzo di euro».

La storia

Nel 2015 al Comune di Guspini fu assegnato un finanziamento complessivo di 23 milioni e mezzo di euro, si prevedeva inizialmente la realizzazione di un sito di raccolta a servizio delle attività di bonifica dell’alveo del rio Sitzerri nonché la messa in sicurezza permanente del bacino di sterili. Per eseguire la bonifica fu sentito il parere del ministero dell’ambiente che nel 2018, eseguì l’approfondimento degli aspetti geotecnici dell’area del bacino sterili, con la conclusione che non era possibile costruire un sito di raccolta al di sopra del bacino medesimo. Pertanto fu stabilito di procedere per lotti funzionali con la progettazione definitiva della messa in sicurezza permanente del bacino sterili, individuato quale centro di pericolo a maggior priorità, e della bonifica del primo tratto dell’alveo del rio Sitzerri.

RIPRODUZIONE RISERVATA