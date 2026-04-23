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24 aprile 2026 alle 00:34

Monteurpinu Arsenal, lo sport come formazione 

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Nata nel 2014 attraverso la fusione con l’Arsenal, ha come base dell’attività i campi adiacenti alla Basilica di Bonaria a Cagliari e nella famiglia Verderame il punto di riferimento pluriennale nonché la protagonista di una gestione altrettanto lunga. Fu lei a portare negli anni 80 il La Palma tra i professionisti.

La società oggi si chiama Asd Monteurpinu Arsenal e i suoi dirigenti, ospiti della trasmissione “Giovani di Categoria” su Radiolina, hanno raccontato le loro storie e le loro esperienze, emozioni e anche difficoltà in un ambiente che assomiglia tanto a una famiglia. Daniele Agri, direttore tecnico, ha sottolineato quale sia il problema principale: «Abbiamo tutte le categorie dell’attività di base con Piccoli amici, Primi calci, Pulcini ed Esordienti, ma paghiamo la mancanza di un campo di calcio a 11. In questa stagione non siamo riusciti a completare le formazioni dei Giovanissimi e degli Allievi, ma lavoreremo perché accada nella prossima».

Un’assenza condivisa con altre realtà cittadine, ha aggiunto il presidente Giorgio Verderame: «Abbiamo bisogno di una grossa mano da parte del Comune, bisogna andare incontro alle società sportive che intendono fare attività sportiva e soprattutto calcistica. È un discorso che riguarda la politica, perché ha a che fare con l’aggregazione sociale dei giovani i quali, senza lo sport, rimarranno per strada».

Alla Monteurpinu Arsenal si fa di tutto per continuare l’attività. I tecnici lavorano con le famiglie per la crescita dei ragazzi. «Siamo molto fortunati», ha confermato la dirigente Alessandra Pischedda, «perché i genitori si fidano sia della parte tecnica sia di quella organizzativa, contribuendo attivamente al percorso di vita, non solo sportiva, dei loro figli».

Non sono mancate neanche quest’anno esperienze formative come la partecipazione, a inizio aprile, al torneo spagnolo “Copa Santa” in Costa Brava, a Barcellona. Un’occasione di integrazione e condivisione che ha reso felici tutti: dirigenti, tecnici e atleti.

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