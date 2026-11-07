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I ciociari.
08 novembre 2026 alle 00:21

Monterisi: «Mendy? Sicuro, farà carriera» 

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Rammarico e autocritica in casa Frosinone dopo la sconfitta contro il Cagliari.

Parla Alvini

Massimiliano Alvini non contesta il grande impegno dei suoi, ma punta il dito sulle opportunità sprecate: «Dovevamo azzannarla dall’inizio, quando abbiamo avuto tante occasioni per segnare». Il tecnico riconosce i limiti nella gestione offensiva: «Siamo stati troppo leziosi, troppo palleggio e poca rifinitura efficace». Il risultato lascia ancora amarezza, anche alla luce numerose occasioni create dalla squadra ciociara nella ripresa.

Il capitano

Sulla stessa linea il capitano Ilario Monterisi: «Abbiamo fatto grandi cose, ci è mancato solo il gol». Il difensore riconosce i meriti degli avversari: «Loro hanno fatto la partita che volevano e il loro portiere è stato il migliore in campo. Mendy? Bel giocatore, mi sono divertito. Secondo me avrà un gran futuro».

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