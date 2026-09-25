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Iglesias.
26 settembre 2026 alle 00:33

Monteponi, inizia la rinascita degli edifici 

Un immenso patrimonio immobiliare da recuperare anche a fini sociali 

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Dopo anni di attesa, sono stati consegnati i lavori per la manutenzione straordinaria e il recupero degli immobili dell'area mineraria di Monteponi, a Iglesias, tra cui quello che potrebbe ospitare il cosiddetto “Albergo etico”.

I piani

L'intervento, nell'ambito del progetto “Mine Vaganti”, dal valore di 1,19 milioni di euro, punta a recuperare un patrimonio immobiliare che l'amministrazione comunale intende restituire alla città con nuove e inedite funzioni legate all'accoglienza. Secondo gli amministratori comunali, tuttavia, il progetto non riguarda soltanto il recupero degli edifici a soli scopi di accoglienza: è infatti l'assessore ai Lavori pubblici, Nicola Concas, a sottolineare il collegamento tra interventi infrastrutturali e politiche sociali. «Il progetto “Mine Vaganti” – dichiara l’assessore - mette insieme Lavori pubblici e Servizi sociali con un obiettivo preciso: recuperare gli spazi di Monteponi per trasformarli in luoghi capaci di generare inclusione, formazione, autonomia e nuove opportunità».

Le novità

L'apertura del cantiere comporta anche modifiche temporanee alla viabilità: fino al 31 dicembre 2026 (il provvedimento indica tale data come termine previsto delle lavorazioni) è previsto un restringimento della carreggiata con conseguente senso unico alternato nel tratto interessato dalle lavorazioni, attorno al compendio, con la gestione del traffico che sarà regolato con semaforo mobile.«Grazie al progetto “Mine Vaganti” – spiega Concas - possiamo riqualificare gli immobili di Monteponi inutilizzati da anni e metterli a disposizione dei giovani una volta completati i lavori. Un lavoro che controlla le lavorazioni di ristrutturazione degli stabili intervenendo anche su barriere architettoniche».Anche l'assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa evidenzia il valore sociale dell'intervento: «L'inizio dei lavori a Monteponi significa restituire vita a un luogo che racconta la nostra storia, trasformandolo in uno spazio di opportunità e rinascita sociale».

L’hotel

Tra gli immobili interessati c'è anche l'albergo di Monteponi, realizzato circa vent'anni fa ma mai entrato in funzione. Motivo per il quale c’è piena soddisfazione anche da parte del sindaco Mauro Usai, che racconta: «L'albergo ha una storia simile all'Ostello della gioventù del Ceramica: realizzato 20 anni fa, non è mai entrato in funzione. Una struttura che finalmente potrà accogliere turisti, ma anche pellegrini e i tanti visitatori che in questi anni hanno affollato i nostri siti minerari».

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