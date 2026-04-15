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La grande estate calda
16 aprile 2026 alle 00:08

Monteponi, 4 luglio “Summer Festival” C’è RDS a Iglesias 

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Sono 4 tappe in tutta Italia, di cui l’ultima, il 4 luglio, a Iglesias. È “RDS Summer Festival”, pronto a infiammare l’estate della città mineraria, che porterà 10 artisti di fama nazionale – i cui nomi non sono stati ancora resi noti dall’organizzazione – a esibirsi sul palco allestito allo stadio Monteponi. “RDS Summer Festival” «sarà per la prima volta nel sud Sardegna e, per la prima volta, si terrà in uno stadio: la radio ha deciso di fare questo esperimento proprio con noi», commenta l’assessora alla Cultura di Iglesias, Carlotta Scema, che comunica anche che si sta già lavorando per allestire le tribune all’interno dello stadio in vista dello show. «Ci stiamo preparando adeguatamente per aumentarne la capienza».

La tappa di Iglesias verrà ripresa e trasmessa in tv, così come le altre tappe annunciate dalla radio, ossia Genova, la doppia data a Rimini e Monopoli.

«La collaborazione con RDS è un lavoro che va avanti da mesi. La radio si è subito interessata alla proposta». La manifestazione si preannuncia una vetrina importante per Iglesias: «La sponsorizzazione sarà nazionale, con un riferimento diretto alla città».

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