Montenegro battuto, il Settebello è in semifinale 

Un Settebellissimo vince 14-8 con il Montenegro e domani in semifinale affronterà la Spagna alle 20,15 (Diretta su Rai Sport) agli Europei di pallanuoto in corso a Zagabria. Per il rientrante Di Somma, che con l’Ungheria aveva scontato un turno di squalifica, è la partita numero 90 con l’Italia, dove siedono in tribuna Giacomo Cannella e Luca Damonte. Nel Montenegro è squalificato Vlado Popadic, che sconta il secondo turno di stop dopo l’espulsione per gioco violento nel quarto tempo dell’ultima partita del girone con la Croazia poi vinta ai rigori.

Partita combattuta solo nella fase iniziale, col Montenegro in vantaggio per tre volte. Poi, dal 4-4, il Settebello prende il largo e alla fine deve capitolare. La sfida di domani non sarà semplice, la Spagna ha sconfitto la Romania 24-7 con 6 gol di Granados Ortega e le quaterne di Sanahuja Carne e Tahull Compte. Negli altri quarti: Ungheria-Serbia 15-14 dopo i rigori (10-10), Croazia-Grecia 13-8. Oggi si gioca soltanto a Dubrovnik.

