Montella si illude ma passa l’Olanda 

Olanda 2

Turchia 1

Olanda (4-3-3) : Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké (28' st van de Ven), Reijnders (28' st Veerman), Schouten, Simons (42' st Zirkzee), Bergwijn (1' st Weghorst), Depay (42' st Frimpong), Gakpo. In panchina Bijlow, Blind, Brobbey, de Ligt, Flekken, Geertruida, Gravenberch, Malen, Wijnaldum. All. Koeman

Turchia (4-2-3-1) : Gunok, Muldur (37' st Celik), Akaydin (37' st Tosun), Bardakci, Kadioglu; Ozkan (32' st Yokuslu), Ayhan (44' st Kilicsoy), Yildiz (32' st Akturkoglu), Calhanoglu, Guler; Yilmaz. In panchina Akgun, Bayindir, Cakir, Kahveci, Kaplan, Yazici, Yildirim. All. Montella.

Arbitro : Turpin (Fran)

Reti : nel pt 35' Akaydin; nel st 25' De Vrij, 31' aut. Muldur.

Berlino. Bella, mai doma e capace di reagire. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio e un avvio di ripresa in cui ha rischiato il tracollo, l'Olanda si riprende e negli ultimi venti minuti della partita all'Olympiastadion di Berlino ribalta la Turchia di Vincenzo Montella conquistando una semifinale che mancava agli Oranje da tempo e che promette altro spettacolo contro l'Inghilterra. A portare avanti Calhanoglu e compagni è il prepotente colpo di testa di Akaydin nel primo tempo. Nella ripresa la Nazionale della mezzaluna e della stella sfiora il raddoppio ma col passare dei minuti concede troppo campo alla squadra di Koeman che pareggia con l'interista De Vrij e passa avanti con l'autogol di Mert Muldur per il definitivo 2-1 che vale la sfida agli inglesi a Dortmund.

