Montegranatico, via al recupero 

Può finalmente ripartire l’iter per la riqualificazione dell’ex Montegranatico di Serdiana. Il Comune ha pubblicato l’avviso per la presentazione di una manifestazione di interesse per l’affidamento della progettazione. Lo stabile si trova a fianco della chiesa di San Salvatore che è stata oggetto di un lungo restauro.

Il progetto di riqualificazione dell’ex Montegranatico ha uno storia tormentata: nel 2021, il Comune aveva affidato i lavori a un’impresa per un importo di 131mila euro. Intervento che prevedeva anche il restauro dell’ex edificio frumentario di Settimo. Incarico poi revocato nell’aprile del 2022 per grave inadempimento contrattuale da parte della ditta. Ora si riparte: lo studio di fattibilità per la riqualificazione dell’immobile storico sarà affidato a un architetto. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 9 dicembre. (c. z.)

