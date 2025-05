Montegranatico, un successo la mostra d’arte 

Successo a Serramanna per la mostra d’arte che si è chiusa ieri con un bilancio positivo in termini di qualità e del numero di visitatori e appassionati che in tre giorni, hanno potuto osservare le opere esposte. Un centinaio, tra dipinti, sculture, bassorilievi e lavori di intaglio e traforo, e non solo, esposti all’ex Montegranatico di via Giulio Cesare.

«È andata bene, siamo soddisfatti», è il commento di Edoardo Sciola, artista del modellismo e del traforo, una delle anime della “Mostra d’arte interdisciplinare”, che ha unito artisti di Serramanna, Sanluri, San Sperate, Elmas, Assemini, Villacidro, Baradili, Selargius, Guspini e Decimomannu. Tutto in un contenitore di diverse forme d’arte con l’obiettivo di portare alla luce le opere artisti poco noti. Il giusto riconoscimento per gli artisti in vetrina e per gli sforzi organizzativi dell'associazione Club Modellismo & Hobby di Edoardo Sciola, dell’associazione Anni d' Argento e del Comune. (i. pil.)

