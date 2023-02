Montegranatico, lavori in corso 

Al via a Maracalagonis i lavori per la sistemazione del vecchio montegranatico, uno dei fabbricati più belli del centro storico del paese che un tempo ha ospitato vari uffici istituzionali. Con questo nuovo intervento a carico della fondazione Polisolidale: a lavori ultimati, una parte degli spazi dell’ex Municipio di Maracalagonis ora adibito a Centro Sociale Polivalente, ospiterà parte del gruppo di lavoro sociale. Altre spazi dell’edificio saranno invece utilizzati dal Centro diffuso per le famiglie del Plus Quartu-Parteolla.

In passato, il montegranatico oltre che gli uffici municipali, ha ospitato tra l’altro anche associazioni culturali di Maracalagonis, diventando un punto di riferimento anche per manifestazioni musicali e non solo che hanno puntualmente richiamato l’interesse della popolazione. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA