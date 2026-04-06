Montecarlo, tocca a Sinner 

Prima Roberto Bautista Agut contro Matteo Berrettini, quindi Jannik Sinner contro Ugo Humbert, vincitore a Monte Urpinu nel 2024: è il programma di oggi al Masters 1000 di Montecarlo, il primo sulla terra rossa in questa stagione. Per il numero 2 del mondo, che abita nel Principato, un debutto già in grado di verificarne l’adattamento alla terra, dopo la “doppietta del sole” negli Usa. Test importante anche per il romano contro il veterano spagnolo (37 anni martedì), che ha battuto in finale a Gstaaad nell’ormai lontano 2018.

Doppio ok

Entrambi hanno già debuttato in doppio. Jannik (assieme al belga Zizou Bergs), battendo Machac e Ruud per 6-3, 7-5. Matteo (assieme ad Andrea Vavassori, al posto di Simone Bolelli, tornato a casa per la morte del padre Daniele), superando la “blasonata” coppia De Minaur/Norrie per 6-4, 4-6, 10-5.

Primi singolari

Il giorno di Pasqua, mentre si concludevano le qualificazioni, sono iniziati i match di singolare. Matteo Arnaldi ha perso due volte: prima in tre set contro Alexandre Muller nelle qualificazioni; poi ieri, ripescato come lucky loser, in due contro il cileno Cristian Garin (109 Atp, 2 posti dietro l’azzurro in discesa) per 6-2, 6-4. Poi Flavio Cobolli ha lottato tre set per piegare (7-5, 2-6, 6-3) l’argentino Francisco Comesana (99 Atp). Oggi alle 11 anche Luciano Darderi contro il polacco Hubert Hurkacz.

Lorenzo in tabellone

Intano arrivano buone notizie per la Sardegna da Santa Margherita di Pula. Lorenzo Carboni centra la qualificazione nel secondo degli Itf Combined sul rosso che rientrano nel “Forte Village Tennis Project” promosso dalla Forte Village Sports Academy col supporto della Regione. L'algherese ha battuto domenica Federico Valle 6-4, 6-3, per poi regolare 6-1, 6-4 Nicolò Toffanin. Nel primo turno del main draw, Carboni affronterà un altro italiano proveniente dal tabellone cadetto, Edoardo Cherie Ligniere, che ha superato 6-1, 6-3 nel turno decisivo Alessandro Bellifemine. Turno decisivo letale per il torresino Matteo Mura, che dopo averla spuntata 2-6, 6-3, 10-7 in rimonta su Niccolò Ciavarella, è stato sconfitto 6-3, 7-6(5) da Pietro Marino. Stop all'esordio nel maschile per Daniel Frasconi (contro Pietro Romeo Scomparin) e nel femminile per Sofia del Balzo Ruiti (contro la belga Romane Longueville).Nel primo turno del main draw maschile, subito out Giovanni Fonio, Gianmarco Ferrari e Daniel Aleksandar Amarandei.

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