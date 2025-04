Montecarlo, derby Musetti-Berrettini oggi negli ottavi 

Ne resterà soltanto uno. Al Masters 1000 di Montecarlo, la buona notizia è che l’Italia è sicura di avere un rappresentante nei quarti di finale. Sarà uno tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, che oggi si sfideranno in un derby azzurro negli ottavi di finale. Il 23enne carrarino (che a Montecarlo è 13° favorito e che è destinato a risalire almeno al numero15 del ranking) è stato protagonista di una nuova rimonta. Seppur con un po’ di fatica ha superato nei sedicesimi di finale il ceco Jiri Lehecka, n. 28 Atp in tre set con il punteggio di 1-6, 7-5, 6-2. La cattiva notizia è che di italiani ai quarti non potranno essercene di più. L’altro rimasto in corsa, Flavio Cobolli, n. 32 della classifica Atp, è stato sconfitto in due set (6-2, 6-4) da Arthur Fils, n.15 del ranking e 12ª testa di serie. Niente da dire sul risultato. Il francese si è mostrato superiore al romano, che era reduce dal successo nell’Atp 250 di Bucarest.

Carlito & Nole

La giornata ha registrato diverso esito negli incontri dei due big più attesi. Carlos Alcaraz (che dopo l’uscita di Zverev insegue la seconda posizione mondiale) ha sofferto per un set contro Francisco Cerundolo (3-6, 6-0, 6-1); Novak Djokovic è stato clamorosamente battuto dal cileno Alejandro Tabilo (n. 32) per 6-3, 6-4.

Carboni stop

Stop per Lorenzo Carboni, eliminato negli ottavi di finale del secondo dei sei Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. Il 19enne algherese, numero 651 della classifica mondiale, ha subito un doppio 6-1 per mano della testa di serie numero 2 del torneo, l'olandese Guy Den Ouden (23enne numero 257 Atp). Tre i tennisti italiani qualificati per i quarti maschili (Giovanni Oradini, il qualificato Luciano Carraro e il numero 8 del seeding Raul Brancaccio), mentre nel femminile c'è una sola bandierina tricolore agli ottavi: è quella accanto al nome di Alessandra Mazzola, romagnola tesserata per il Tc Cagliari. ( a.bu. )

