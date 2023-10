Montebugnoli: «Olbia, gira male ma ci riprenderemo» 

Olbia. Matteo Montebugnoli si presenta. «Sono un ragazzo tranquillo e un lavoratore, che dopo il percorso nel settore giovanile del Bologna ha fatto 3 anni in Serie D prima del salto di categoria con l’Olbia», spiega il difensore bolognese classe 2002, in Gallura da luglio.

«Sono un terzino adattabile alla difesa a tre, molto autocritico e ammiratore del grande Paolo Maldini, e sono qui per dimostrare il mio valore tra i professionisti: lieto che società, direttore sportivo e mister mi abbiano dato fiducia», aggiunge l’esterno mancino dei bianchi, titolare dalla 3ª giornata di Serie C dopo l’infortunio del più esperto Mordini. «Con Davide ho un ottimo rapporto e tra noi c’è una sana competizione: da lui ho solo da imparare, e ci auguriamo tutti che torni in campo prima possibile». Chissà che non avvenga per la trasferta di Gubbio. Intanto Montebugnoli ha conquistato i tifosi dell’Olbia.

Non vincete da cinque turni: che succede?

«Premesso che il gruppo è forte e che ci siamo sempre allenati bene, dopo la buona partenza ha iniziato a girare male e abbiamo lasciato per strada troppi punti: di questo siamo molto dispiaciuti, anche perché in settimana diamo sempre l’anima per ottenere risultati in partita. Speriamo che il vento cambi presto, nella consapevolezza che sta a noi dimostrare in campo che vogliamo riprenderci».

Avete 8 punti in classifica, ma anche 3 sconfitte sul groppone: la più indigesta?

«Quella con l’Ancona, gara giocata molto bene, con diverse occasioni: abbiamo perso per un episodio. Ma non credo abbia influito su quella successiva con l’Entella, come qualcuno può aver pensato: avevamo preparato bene la partita e volevamo rifarci».

Il suo rapporto con Greco?

«Ottimo: a livello umano il mister è un’ottima persona, come tecnico è molto preparato, con idee di calcio molto interessanti, e riesce a tranquillizzare tutti. In più, avendo un passato recente da giocatore riesce a capirci meglio di altri».

Un sogno?

«Quello di ogni calciatore, cioè arrivare più in alto possibile, in Serie A: con la Champions League sarebbe il massimo. Mi piacerebbe arrivarci col Bologna, ma data la vicinanza con l’Olbia è lecito sognare il Cagliari: diciamo che mi piacciono i colori rossoblù».

