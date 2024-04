Monte Urpinu sarà anche “centrale” europeo 

Sarà il Tennis Club Cagliari lo scenario della tredicesima edizione dei Fip European Padel Championships, in programma dal 22 al 27 luglio e organizzati da Fip e Fitp. Il campo sarà allestito sul centrale di Monte Urpinu, come già avvenuto l'ultima volta la prima settimana di ottobre col Fip Platinum Sardegna. Il Tc Cagliari - dove dopo l'estate inizieranno dei lavori di ristrutturazione - è ormai una tappa fissa per il padel internazionale, avendo ospitato le gare fin dai primi eventi italiani nel 2020 (in pandemia, all'epoca a porte chiuse) e ha avuto il sold out in tutti i principali giorni dell'evento di sei mesi fa, con le tribune gremite e il calore del pubblico nei confronti degli atleti, che hanno apprezzato l'organizzazione.

Big attesi

Ancora presto per i nomi: le convocazioni saranno decise dalle singole federazioni a inizio luglio, ogni nazione (30 nel torneo maschile, 21 nel femminile) potrà portare da sei a otto giocatori. Nell'ultima edizione, a Marbella nel 2021, la Spagna si aggiudicò entrambi i tabelloni, con le finali vinte negli uomini da Paquito Navarro e Alejandro Ruiz (attuali numeri 8 e 11 del ranking) e nelle donne da Paula Josemaría e Ariana Sánchez (oggi 1ª e 2ª al mondo). Non ci sono particolari vincoli sulle scelte, se non che negli ultimi tre anni i giocatori non devono aver rappresentato una nazione diversa da quella per cui saranno convocati: a Cagliari potranno dunque esserci i più forti d'Europa.

Il format

Le prime dieci nazioni del ranking accedono direttamente alla fase finale, le restanti sei usciranno dalle qualificazioni. Si parte con la fase a gironi, da quattro squadre ciascuno: le prime due di ogni gruppo competeranno per le posizioni da 1 a 8, le altre dalla 9 alla 16. Fra i 51 Paesi che hanno effettuato la pre-registrazione (numero record: 30 nel maschile e 21 nel femminile), oltre alla Spagna leader a livello europeo e all'Italia, figurano Francia, Svezia, Belgio, Gran Bretagna e Germania fra le principali.

