Monte Urpinu, rinasce il Belvedere 

Qualcuno è chiuso e abbandonato, altri sono semidistrutti o in attesa di essere dati in concessione. I punti ristoro dei parchi comunali sorgono nei luoghi più belli del capoluogo e potrebbero offrire, oltre che un servizio a cagliaritani e turisti, anche decine di buste paga. Monte Urpinu, il Giardino sotto le mura, Sant'Elia, Charanga. Ognuno ha una sua storia fatta di contenziosi, affitti e contributi previdenziali non pagati, mancanza dei requisiti dichiarati in sede di gara. Piccoli e grandi pasticci che presto però potrebbero essere solo un ricordo.

Rush finale

Il punto ristoro sul Belvedere di viale Europa, a Monte Urpinu, è certamente il pezzo più pregiato. Chiuso e abbandonato dal 12 ottobre 2012 perché senza autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività della discoteca Sesto Senso, aveva violato le norme di sicurezza e creato disturbo per la quiete pubblica, potrebbe rappresentare la novità più importante. «Siamo al rush finale, manca il parere della sovrintendenza, ma gli interventi non sono impattanti dal punto di vista paesaggistico», afferma Fabrizio Porcedda, il dirigente comunale responsabile del settore Parchi. «Entro due mesi si chiuderanno le procedure burocratiche con le ultime conferenze dei servizi, poi la società che si aggiudicata la gara potrà iniziare i lavori». Cosa diventerà? «L’intervento sarà del valore di oltre 300.000 euro, il nostro obiettivo è realizzare un ristorante con spazi annessi dove sorgevano le mitragliere», dice Raffaele Ventura, amministratore delegato dell’associazione temporanea di imprese che controlla Terramaini, il parco della Musica e l’Ex Vetreria e che gestirà per nove anni anche Monte Urpinu.

Anche per il “Giardino sotto le mura” di viale Regina Elena, mai aperto per una diatriba tra i vincitori della gara e il Comune, sembra esserci un nuovo orizzonte. «La gara per l’assegnazione è già stata predisposta – continua Porcedda – contiamo di aggiudicarla entro l’anno». tempi lunghi. «Sono importi notevoli e le procedure burocratiche non sono semplici».

Le spine nel fianco

Il Charanga nelle notti degli anni ‘90 è stato un locale notturno affollato dai giovani. Nel 2006, la revoca della concessione all’associazione che gestiva lo spazio. Da quel momento sono iniziate le occupazioni abusive, sino al 7 maggio 2023, con lo sgombero degli ultimi inquilini. «Lo spazio, ora affidato in custodia ai concessionari dei vicini Giardini pubblici, fa parte di un progetto che riguarda l’area del Terrapieno che comprende anche l’ex scuola Mereu», precisa il dirigente.

Ruderi sul lungomare

Altro punto nero dei locali pubblici abbandonati, i chioschi di Sant’Elia, realizzati dal Comune su area del demanio marittimo e di competenza della Capitaneria di porto, cui dovrebbero essere riconsegnati. Ora sono l’ennesimo monumento all’incuria sul lungomare, vandalizzati e distrutti. «Stiamo ragionando sulla riqualificazione, inserendoli in un progetto più ampio che coinvolge il porticciolo, la passeggiata e il lungomare di Sant’Elia», afferma Daniele Olla, responsabile comunale dei Lavori pubblici.

I fiori all’occhiello

Che i punti ristoro dei parchi comunali siano una risorsa in termini economici e d’immagine per la città, lo confermano le strutture del colle di San Michele, di via Dei Donoratico, dell’ex Vetreria, del parco Della Musica e di Terramaini. «Siamo in piena attività per la sistemazione della zona sopra la pizzeria», spiega Carlo Ulleri, responsabile della cooperativa Santo Stefano che gestisce il parco di San Michele che dà lavoro a 15 dipendenti.

Tra pochi giorni partirà l’attività di ristorazione in collaborazione con Luchia, che dopo le disavventure di Buoncammino, spera di trovare una casa stabile nel colle.

RIPRODUZIONE RISERVATA