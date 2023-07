Monte Urpinu, polemica sul parcheggio sotterraneo 

Il progetto è ambizioso: 4,8 milioni di euro (fondi del pnrr) per tirare a lucido il Tennis club Cagliari e farne uno degli impianti sportivi di maggior rilievo in Italia, anche per competizioni di livello mondiale. Tra le opere da realizzare (inizio lavori previsto a marzo 2024) non c’è solo la copertura di due campi, la ristrutturazione totale del Centrale, la realizzazione di una club house, c’è anche un’opera strategica, un parcheggio sotterraneo da oltre 50 posti da realizzare in via Leo, sotto due campi da tennis, che mette in allarme la scuola di via Garavetti che si affaccia proprio in via Leo.

La preoccupazione

Dubbi e preoccupazioni sono emersi giovedì scorso in un’accesa riunione straordinaria del consiglio di circolo della Direzione didattica Giovanni Lilliu, preoccupazioni che sono arrivate adesso a Palazzo Bacaredda dopo un’interrogazione presentata dalla consigliera di Possibile Giulia Andreozzi (e firmata da tutta l’opposizione). «Il progetto comporterà l’abbattimento di diversi alberi, certamente un filare di cipressi, per fare posto all'ingresso del parcheggio. Come se questo non bastasse, una delle soluzioni progettuali prevede che per la realizzazione della rampa sia sacrificato uno dei campi sportivi all’aperto della scuola», elementare di via Garavetti. «Sarebbe un grave errore togliere un campo sportivo all’aperto della scuola primaria frequentata da 400 bambini, senza considerare poi che durante i lavori, che non saranno certo brevi, i bambini e le bambine della scuola vivrebbero un enorme disagio accanto a un cantiere del genere», aggiunge.

L’opportunità

Di più, inoltre, c’è che in via Leo l’amministrazione ha appena assegnato i lavori per la realizzazione di un avveniristico asilo (investimento da 3 milioni di euro), proprio di fronte alla scuola elementare. «Con gli importanti interventi di riqualificazione previsti per le due scuole che hanno la fortuna di affacciarsi in uno dei più importanti polmoni verdi della città, avremmo immaginato che il Comune sfruttasse l’occasione per eliminare le poche auto che transitano nella via Leo, riqualificando la via come strada scolastica totalmente pedonale: al contrario, si propone di portare autoveicoli privati, in barba alla mobilità sostenibile, fin nelle viscere del parco e tra i due cortili delle scuole».

La replica

L’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda (non presente alla riunione di giovedì) spiega che «nessuna decisione è stata ancora e che l’ipotesi di utilizzare una parte del campo sportivo della scuola elementare per costruire la rampa di accesso al parcheggio è soltanto un’ipotesi. Di questo si è parlato con il consiglio di circolo didattico che ha espresso perplessità e avanzato considerazioni che adesso valuteremo». Dunque, nessuna decisione è stata ancora presa. Lo conferma anche l’assessora all’istruzione Marina Adamo (lei sì, presente alla riunione di giovedì scorso). «L’incontro serviva a illustrare alla scuola il progetto con tutte le opzioni possibili, questo vuol dire che non c’è niente di definitivo. I dirigenti comunali presenti hanno raccolto i dubbi e le perplessità emerse, adesso si faranno le necessarie valutazioni». Un concetto che ribadisce Renato Arba,il presidente del Tc Cagliari: «Il circolo di Monte Urpinu è un bene del Comune per tutta la collettività, e il progetto è straordinario e tende a migliorarlo. Per il momento», conclude Arba, «non abbiamo avuto nessun colloquio, aspettiamo di essere convocati per discuterne».

RIPRODUZIONE RISERVATA