Monte Urpinu, in campo Porcu e le Dessolis  

Conclusi i tabelloni di Terza categoria, da oggi sui campi del Tc Cagliari per i Campionati Sardi Assoluti entrano in gioco i tennisti di Seconda categoria.

Il torneo maschile, con 150 atleti al via, propone un tabellone riservato ai 2.7 e 2.8, mentre per il femminile (35 iscritte) è già tempo di tabellone finale. Nel tabellone finale maschile sono state rese note le otto teste di serie che sono, nell’ordine: Alessandro Mondazzi, campione italiano Under 14 tre anni fa e ora tesserato per il circolo ospitante come Nicola Porcu (campione uscente), Manuel Mazzella (Tc Moneta, vincitore sei volte in singolare, quattro in doppio, compresa l’ultima, e una in doppio misto), Matteo Mura (Torres Tennis, che nel 202, con Mazzella ha perso la finale del singolare e ha conquistato il titolo del doppio), Luigi Corrias (Tc Moneta), Niccolò Dessì e Alberto Sanna (Tc Cagliari), Mauro Testa (Tennis Elmas).

Nel femminile le principali papabili per la conquista del titolo sono Barbara Dessolis (vincitrice nelle ultime quattro edizioni in singolare e in doppio, oltre a due tabelloni del doppio misto) e Marcella Dessolis (Tc Cagliari, che con la sorella maggiore ha vinto gli ultimi quattro titoli in doppio), Roberta Sechi e Carolina Cicu (Torres), Gaia Schirru (Sporting Ct Quartu, che contro Barbara Dessolis ha perso le finali 2019 e 2023), Emma Fiore Manca (Tc Arzachena), Aurora Deidda (Milano 26) e Sofia Del Balzo Ruiti (Ct Decimomannu).



