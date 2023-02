Monte Urpinu, finita l’emergenza: nati 14 anatroccoli 

«Papà andiamo a vedere i pulcini», Walter, 5 anni, con la maschera di Batman sul viso, corre verso l’ingresso di via Leo per vedere i quattordici anatroccoli nati lo scorso fine settimana al parco di Monte Urpinu e sistemati insieme alla mamma anatra Carlotta nella grande voliera centrale per garantire maggiore comodità e spazi più ampi pulli. Ma non è l’unico, il lieto evento ha richiamato tanti curiosi.

Complici la giornata che richiama i colori e i profumi della primavera e la chiusura delle scuole per l’ultimo giorno di Carnevale, a Monte Urpinu, è un via vai continuo di bambini, adolescenti e anche adulti che vogliono conoscere i nuovi arrivati, simbolo di speranza e rinascita per il parco a pochi giorni dalla revoca delle misure di sicurezza, imposte nei mesi scorsi dalla Asl, per l’emergenza aviaria a causa della quale sono stati abbattuti circa 200 volatili.

A comunicarlo è il sindaco Paolo Truzzu. «Da alcuni giorni l’Asl ha revocato le misure sulla zona di sorveglianza per evitare e limitare la diffusione dell’influenza aviaria, dichiarando cessata l’emergenza», afferma il primo cittadino che non nasconde l’entusiasmo per la nascita dei nuovi volatili: «Un’ottima notizia per la fauna del parco e della città che consentirà di accrescere la presenza di animali simbolo di Monte Urpinu, dopo i momenti difficili di alcuni mesi fa, in piena sicurezza».

La curiosità è tanta: davanti c’è mamma Carlotta, gli anatroccoli, alcuni sono gialli e altri con il muso nero, camminano dietro. Si muovono come se seguissero il ritmo della musica e sembra quasi improvvisino una danza. Gli occhi intorno non li disturbano, le voci neppure: capiscono, forse, di essere loro i “festeggiati”. «Non urlate, altrimenti li spaventiamo», dice Leonardo, 12 anni, rivolgendosi agli amici che hanno abbandonato il pallone e con lo smartphone in mano riprendono la passeggiata dei nuovi inquilini del parco. Martina, 7 anni, entusiasta, li fa, invece, vedere a nonno Mario Piroddi.

Intanto il Comune lavora per rinnovare diverse strutture del parco, tra cui le aree di accoglienza dei volatili. «Nelle prossime settimane», informa l’assessore al Verde Giorgio Angius, «aggiudicheremo la gara dei parchi settentrionali: si tratta di un appalto di gestione nuovo per la nostra città che consentirà di avere una conduzione unica per nove anni di Monte Urpinu, Terramaini, Musica, Ex Vetreria e Giovanni Paolo II». Obiettivo è garantire continuità e «ammodernare i nostri parchi: aree giochi, aree ricreative, aree cani, punti di ristoro. Proprio a Monte Urpinu potremo finalmente intervenire anche sulle voliere, rinnovando gli spazi».