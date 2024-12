Monte Urpinu, al via gli Assoluti regionali 

Il tennis non si ferma mai e in Sardegna è tempo di Campionati Assoluti. Da lunedì, i campi in terra battuta del Tc Cagliari ospiteranno l'edizione 2024, riservata ai giocatori tesserati per i circoli isolani. E' il terzo anno consecutivo che il circolo di Monte Urpinu ospita la manifestazione, torneo che prevede i tabelloni di singolare e doppio maschile femminile e misto, per un montepremi di cinquemila euro. Dal 9 al 22 dicembre, tutti in corsa per conquistare i titoli che, in singolare, vedono campioni uscenti due portacolori del circolo ospitante, Nicola Porcu e Barbara Dessolis, anche quest'anno ai nastri di partenza sotto gli occhi del direttore del torneo Andrea Lecca, maestro del Tc Cagliari e recordman di vittorie nella competizione, con nove titoli in singolare nel giro di dodici edizioni, tra il 1987 e il 1998. Nel torneo maschile, sono già 115 gli iscritti e 17 sono Seconda Categoria, a partire dal 2.3 Alessandro Mondazzi, campione italiano Under 14 tre anni fa e ora tesserato per il circolo cagliaritano, come il 2.4 Porcu. Con lui, i pariclassifica Matteo Mura (Torres) e Luigi Corrias (Tc Moneta). Nel femminile, tra le 24 iscritte (11 le Seconda), guidano l'entry list le sorelle Barbara e Marcella Dessolis, rispettivamente 2.3 e 2.5, tesserate per il circolo di Monte Urpinu.



