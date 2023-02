Monte Uda, nuraghe da rilanciare 

Un nuraghe da valorizzare, un sito da inserire nell’offerta turistica del territorio: il Comune di Barrali ha pubblicato l’avviso rivolto a ingegneri e architetti per il recupero e la messa in sicurezza dell’area archeologica di Monte Uda. L’obiettivo è creare un elenco di professionisti, con un’esperienza di progettazione e direzione dei lavori nei siti nuragici. Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente attraverso la piattaforma Sardegna Cat. Da quell’elenco si attingerà per l’assegnazione degli incarichi.

Nel sito di Monte Uda sono presenti i resti di un nuraghe complesso costituito da una torre principale e due torri laterali costruite in pietra calcarea. L’idea è di realizzare una campagna di scavi.

Il nuraghe svettava su una sommità di circa 370 metri di altezza in posizione dominante sulla piana della Trexenta, ideale per il controllo del territorio. Il recupero rientra nel più ampio progetto di valorizzazione del parco comunale di Monte Uda, nel quale si estende una pineta di oltre 300 ettari dotata di un’area pic-nic, meta di escursionisti e amanti delle passeggiate all’aria aperta con itinerari ciclopedonali e un’ippovia segnalati sulle più importanti carte turistiche dell’Isola. (c. z.)

