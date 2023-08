Monte Uda da salvare 

Al via il programma per la valorizzazione dell’area archeologica di Monte Uda. Il Comune ha approvato il progetto di fattibilità redatto dall’architetto Luca Casula. A disposizione ci sono 100mila euro stanziati dalla Regione. Si parte con la pulizia dalla vegetazione del sito dove si trovano i resti del nuraghe Monte Uda che sarà poi interessato da una campagna di scavi. Il suo recupero rientra nel più ampio progetto di valorizzazione del parco comunale di Monte Uda dove è presente una pineta di oltre 300 ettari con un’area pic-nic, itinerari ciclopedonali e un’ippovia segnalata sulle carte turistiche dell’Isola. (c. z.)

