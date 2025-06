Monte Turnu, via la posidonia dalla caletta 

La pulizia delle spiagge di Castiadas comprenderà anche la rimozione (temporanea) della posidonia che quest’anno si è riversata con grossi cumuli nella caletta di Monte Turnu. Lo ha assicurato il sindaco Eugenio Murgioni, in seguito anche alle difficoltà denunciate dalle attività economiche presenti nella caletta: «Una ditta specializzata – ha chiarito – sta intervenendo per spostare la posidonia e depositarla su entrambi i lati della caletta. Un’operazione delicata che stiamo portando avanti con il nulla osta della Regione».

Nel complesso per la pulizia degli arenili il Comune ha stanziato 66mila euro. «Tenere pulite le spiagge – ha aggiunto il sindaco – ha una valenza strategica per l’immagine del nostro Comune, per la qualità dell’accoglienza turistica e per la sicurezza e il benessere ambientale». Il servizio andrà avanti per circa quattro mesi.

«Invito tutti – ha concluso Murgioni - a collaborare per mantenere puliti i nostri spazi comuni». (g. a.)

