Montè Tarè, disegnato il sentiero 

Zaino e scarponi adatti, la salita è ripida ma facilmente raggiungibile in un sentiero che si snoda tra boschi, rocce di porfido rosso sino alla vetta che si collega a un sito archeologico dove si trovano le antiche capanne in pietra. È il sentiero del Monte Tarè ora pronto per essere percorso. Un nuovo cammino per scoprire il territorio che unisce natura, storia e identità locale. Ricoperto da una rigogliosa vegetazione di macchia mediterranea, querce, olivastri, lecci, sorgenti, una delle quali, Intramontes, (tra i due monti, dà anche il nome alla località).

L’intervento, finanziato dal Gal Ogliastra, nell’ambito del Piano di Azione Locale 2014-2020, è stato realizzato dal Comune di Ilbono in collaborazione con Forestas. «L’obiettivo è stato quello di migliorare la fruibilità del percorso, favorendo un turismo sostenibile e accessibile in una delle aree più interessanti della nostra Ogliastra» spiegano dal Gal. «Grazie a questo intervento, il Monte Tarè diventa ancora più accessibile per escursionisti, famiglie e appassionati di trekking, offrendo un’esperienza di turismo lento in armonia con il paesaggio». La rete dei sentieri d'ogliastra si estende per circa 440 chilometri.

