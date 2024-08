Monte Sirai, sicurezza a rischio 

Con l’unica strada d’accesso bloccata per consentire il transito dei soccorsi, c’è chi è fuggito dal fuoco e dalle fiamme gettandosi in mezzo alla boscaglia. Solleva un’ulteriore questione non indifferente l’incendio che una decina di giorni fa ha devastato monte Sirai spingendosi sono all’area archeologica e al punto ristoro: l’assenza di vie di fuga alternative all’unica strada che parte ai piedi del pianoro e si inerpica con tre tornanti sino al sito.

Il pericolo

Sbarrato questo percorso, c’è poco altro. Giusto il sentiero del Cammino di Santa Barbara, che nei pressi dei parcheggi a sinistra si dirige verso sud: si può fare a piedi, bicicletta o cavallo. Non è agevole per un anziano o un disabile. Alessandro Piano, operatore del punto ristoro raggiunto dalle fiamme, col rogo e il fumo addosso si è visto costretto a fare un’altra scelta: «Nonostante i soccorsi siano stati celeri non sapevo come sarebbe evoluta la situazione: sono entrato nel sito archeologico, ho raggiunto e oltrepassato l’acropoli poi mi sono fatto largo fra la boscaglia e alla fine mi sono ritrovato vicino al piano degli insediamenti produttivi». Il collega Fabio Meloni ha riportato una leggera intossicazione, ed è stato soccorso dai vigili del fuoco mentre era in corso l’evacuazione d’urgenza del sito: «Serve una via di fuga alternativa se, come accaduto, il fuoco arriva dal fronte nord e l’unica strada viene chiusa per necessità». Suggerimento che offre anche Piero Cogoni, valido operaio da tanti anni al servizio del compendio archeologico: «Il sito è sicuro ma è un dato di fatto che esista una sola possibilità di arrivarci in auto». L’auspicio giunge anche dalla politica cittadina: «Ancorché provvisorio e nel pieno rispetto della flora e delle testimonianze archeologiche che sono la nostra ricchezza – afferma Diego Fronterrè, consigliere comunale del gruppo “Morittu Sindaco” - occorre individuare, segnalare in modo chiaro, e se occorre allargare, il sentiero già presente oppure tracciarne un altro: non è la prima volta che monte Sirai viene aggredito da un incendio».

Il sopralluogo

Dopo il rogo, il consorzio Sistema culturale Sardegna che cura il sito e gestisce le visite alla cittadella fenicio punica ha compiuto col Comune e la Sovrintendenza un sopralluogo: «È avvenuta – spiega la presidente Ivana Zucca – la verifica degli spazi colpiti, abbiamo raccolto video e foto per un’analisi completa e avviato un ragionamento sulla prevenzione: ci rimettiamo ad ogni eventuale decisione». Non sarà facile né immediato trovare soluzioni: «Esiste il sentiero del Cammino - analizza Michele Stivaletta, vice sindaco nonché assessore al Turismo – ma qualsiasi altra valutazione non può non prescindere da un confronto con enti come Corpo Forestale e Sovrintendenza ai beni archeologici e dalle prescrizioni o indicazioni che ne deriverebbero».

RIPRODUZIONE RISERVATA