Monte Sirai assediato dal fuoco 

Un uomo intossicato, guide e personale del sito archeologico evacuati, ettari di macchia e ulivi assediati dal fuoco, animali selvatici e colonia felina braccati dal fuoco. È il bilancio, purtroppo ancora parziale, dell’incendio di ieri pomeriggio a Carbonia.

La paura

Il rogo è partito da una strada collaterale alla Provinciale 2 e ha poi raggiunto la zona Flumentepido e da lì ha camminato sino al costone di Monte Sirai dove si trovavano il custode e le guide (dieci persone) dell’area archeologica. Erano in attesa di un gruppo di turisti che aveva prenotato per le 18, fermato appena in tempo: «Tanta paura – racconta Luciano Atzori il custode presente in turno - dobbiamo ringraziare i vigili del fuoco che ci hanno permesso di evacuare il sito visto che le fiamme si stavano avvicinando sempre più. Il fumo impediva la visibilità e ci hanno fatto strada per poter scendere in sicurezza». Nell’area archeologica presenti anche i ragazzi del chiosco bar, riaperto di recente dopo circa 20 anni di chiusura, uno di loro è rimasto intossicato dal fumo mentre cercava di difendere la struttura dall’avvicinarsi delle fiamme ed è stato trasportato al vicino ospedale Sirai di Carbonia dai volontari dell’Auser (accorsi sul posto insieme alla medicalizzata del Sirai). I colleghi del giovane del chiosco, raggiunto e circondato dal fuoco, sono stati scortati in salvo dai vigli del fuoco. Solo grazie al tempestivo intervento dei mezzi aerei il chiosco non ha subito danni.

I soccorsi

Sul posto il sindaco di Carbonia Pietro Morittu con il comandante della polizia locale Andrea Usai: «Gli incendi in questi giorni stanno devastando nostro territorio, – ha detto Morittu - dobbiamo ringraziare tutte le forze in campo intervenute per limitare i danni dei piromani». Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Carbonia e Iglesias, gli uomini del corpo forestale e di Forestas, tanti volontari delle associazioni di protezione civile di Carbonia, Iglesias, Villamassargia e Siliqua. Le operazioni di spegnimento sono state coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Carbonia, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del Cfva di Pula, Villasalto e il Super Puma di Fenosu. È stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di 2 Canadair proveniente da Olbia e l’A500 dell’A.M proveniente dalla base di Decimomannu. È stato attivato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco per l’evacuazione del personale presente sul colle, intervento revocato dopo che le squadre a terra hanno messo in salvo le persone. Sul posto anche i carabinieri della radiomobile di Carbonia, saliti per verificare eventuali altre presenze di persone e che hanno poi fatto evacuare le persone che vivono nella zona sottostante nella località Is Crastus: hanno anche tratto in salvo un cane nei pressi del sito archeologico. Traffico in tilt in tutta la zona con la pProvinciale 2 rimasta chiusa per alcune ore e mezzi dirottati all’interno della frazione di Flumentepido. Caos anche sulla statale 126 dove tanti curiosi cercavano di avvicinarsi nell’area del parco per guardare le operazioni di spegnimento, intralciando i mezzi di soccorso.

