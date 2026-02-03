VaiOnline
Ortobene.
04 febbraio 2026 alle 00:42

Monte ripulito dai rami spezzati dal vento 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I volontari del Comitato Monte Ortobene ultima spiaggia hanno ripulito il parco e l'anello dai numerosi rami spezzati dal maltempo. Dopo le intemperie dei giorni scorsi, i soci del comitato guidato da Antonio Costa hanno impiegato le proprie energie per «compiere una missione nei confronti dell'oasi che va rispettata e vissuta tutto l'anno», dice il presidente dell’associazione, molto attiva nella salvaguardia del polmone verde cittadino.

I rami caduti in cima e all'interno del parco non hanno causato alcun danno di rilievo, nei giorni scorsi i volontari avevano avvisato i Vigili del fuoco che erano intervenuti e avevano tagliato alcuni rami, e hanno eliminato il pericolo. Costa segnala la «massima collaborazione, come non mai, con il Comune di Nuoro, con l'assessore competente Marco Canu, e il sindaco Emiliano Fenu. Questo è il principio di collaborazione che dovremmo avere tutti i cittadini».

Nei giorni scorsi, su denuncia dei volontari del Comitato Monte Ortobene ultima spiaggia ai carabinieri, «sono poi prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'anello stradale dai grossi rami ad esso prospicenti, che costituivano un grave pericolo per i cittadini», aveva detto Costa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Nurra, se gli invasi non bastano

Mariangela Pala
Regione

«Nel 2026 la riforma statutaria»

Comandini: il Consiglio deve recuperare il ruolo di legislatore 
Roberto Murgia
Venerdì dalle 10.30 manifestazione a Cagliari del Presidio del Popolo sardo: «Abrogate la legge sulle aree idonee»

Eolico, sit-in sotto la sede della Giunta

I Comitati aspettano risposte sulla Pratobello: «Non c’è tempo da perdere» 
Lorenzo Piras
Il caso

Sicurezza, il Governo cerca l’intesa con il Quirinale e la maggioranza

Il decreto ancora sotto la lente per superare gli ostacoli costituzionali 