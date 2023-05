Mont’e Prama, oggi lo sbarco dell’impresa siciliana 

Una foresta d’erba ancora domina gli scavi abbandonati di Mont’e Prama. Il sito archeologico più importante dell’Isola resta in balia del degrado assoluto. Oggi, però, almeno formalmente, dovrebbe insediarsi sulle colline dei Giganti l’impresa di Villafranca Sicula, nel cuore della Sicilia, che si è aggiudicata l’appalto del Ministero della Cultura per appena 277 mila euro. Niente da fare per le Università sarde e gli archeologici che negli anni passati avevano gestito quell’importante sito. Ignorata la lezione del Sardus Pater Giovanni Lilliu che da sempre aveva rivendicato una gestione diretta dei beni archeologici da parte della Regione sarda.