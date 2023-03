Mont’e Prama, la polemica arriva in aula 

Ma a sollecitare il sindaco Andrea Abis sull’argomento Mont’e Prama è stata, prima della collega Lochi, la consigliera Maria Carla Sanna (uscita qualche tempo fa dalla maggioranza). Lo ha fatto a proposito della discussione sul bilancio che il primo cittadino ha illustrato. Un punto, in particolare, ha spinto Sanna a intervenire. E cioè su una cifra che, secondo la revisora dei conti del Comune, manca perché non corrisposta dalla Fondazione. «È arrivata l’ora di avere chiarimenti» ha detto al sindaco Maria Carla Sanna. «Nel bilancio che stiamo approvando, secondo la revisora dei conti» ha risposto il sindaco «dovremo accantonare quella somma che la Fondazione dovrà corrispondere al Comune, così come era stato fissato dallo statuto. Nel 2019 era stata incassata una cifra record, pari a 540mila euro. La Fondazione è nata perché quella somma aumentasse e non diminuisse».

Cabras. L’inchiesta aperta dalla Procura di Oristano sulle spese della Fondazione Mont’e Prama convince la consigliera Alessandra Lochi a rinunciare ai quesiti che aveva posto proprio su questo al sindaco Andrea Abis. «Sarebbe inopportuno trattare quegli stessi argomenti in questa sede. Resto fiduciosa che proprio dall’esito dell’indagine in corso possano arrivare risposte esaustive a questi quesiti». La sede è il Consiglio comunale che ieri sera, riunito fino alle 22, ha visto all’ordine del giorno anche le due interrogazioni che la consigliera Lochi aveva depositato lo scorso febbraio. Entrambe ruotano intorno all’attività della Fondazione Mont’e Prama, le cui spese sono finite anche sotto la lente della Corte dei conti.

La discussione

Le interrogazioni

Abis ha poi spiegato il suo no al bilancio della Fondazione: «Prima dell’approvazione il documento contabile va letto e studiato e messo a disposizione di tutti i consiglieri di amministrazione. Il bilancio deve, poi, avere il parere scritto dei revisori dei conti. Quel documento va, quindi, aggiornato. La Fondazione sostiene che sia in corso la verifica, che però sta durando troppo». La consigliera Lochi chiedeva conto, poi, di “inadempienze e inerzia del Comune”, sollevate dalla Fondazione. «Un atto d’accusa grave» ha replicato Abis. «Il Comune sta facendo tutto per realizzare gli interventi. Dove è l’inerzia? Forse il mancato trasferimento del museo alla Fondazione? Che, peraltro, dispone della struttura museale, all’interno della quale ci sono cantieri aperti e per questo non è stato ancora formalizzato il trasferimento. Non capisco come questo, nel caso, possa rappresentare un freno, l’interruzione di servizio»

