Monte Pino, voragine di soldi 

La Procura di Tempio ha iniziato a monitorare di nuovo la provinciale 38, ed la terza volta che succede in dieci anni. Ancora non ci sono atti formali e tanto meno contestazioni, ma i magistrati si stanno occupando ancora una volta della grande incompiuta della Gallura, la strada Olbia Tempio mai ripristinata (nel tratto di Monte Pino) dopo il crollo del 18 novembre 2013.

Stando a indiscrezioni, i nuovi accertamenti sono partiti dopo le segnalazioni di privati e il sit in organizzato sulla provinciale 38 dal Comitato di protesta “Olbia Monte Pino”. La situazione è sotto gli occhi di tutti, anche dei pm di Tempio. Dieci anni fa la strada è crollata durante il devastante passaggio del Ciclone Cleopatra e adesso negli esposti viene chiesto ai pm perché i lavori siano ancora al palo. L’opera, infatti, era inserita nel pacchetto emergenziale del 2014, un lungo elenco di opere urgenti da realizzare il prima possibile. La lista comprendeva 50 progetti, l’unico ancora in ballo è quello di Monte Pino.

Un fiume di soldi

Il cantiere è affidato ad Anas e alla Provincia di Sassari, due settori distinti con due appalti differenti. ll primo è a buon punto, anche se non prossimo alla conclusione dei lavori, il secondo è ancora in fase di progettazione. Anas sta ultimando la realizzazione del tratto crollato, più i lavori su sei chilometri di strada. Un altro settore è a carico della Provincia. ll problema segnalato alla Procura di Tempio è che il cantiere continua a ingoiare risorse, ora la Regione sembra orientata a finanziare l’amministrazione provinciale con altri sei milioni di euro. Nel cantiere si batte cassa, ma quando le amministrazioni comunali interessate e i comitati civici conosceranno la tempistica e le modalità dei lavori? La tensione sta salendo, perché le comunità dell’Alta Gallura perdono l’opportunità di avvicinarsi subito a Olbia. Si parla del fine lavori non prima del 2026, se tutto andrà bene.

Nuovi problemi?

I pm hanno a disposizione atti, e perizie, delle indagini già concluse. Soprattutto quelle sui decessi legati al crollo e sulla presunta violazione del contenuto dell’appalto da parte delle imprese che nel 2018 hanno abbandonato il cantiere. Ma stando a indiscrezioni, la Procura potrebbe occuparsi presto di nuovi problemi e ostacoli segnalati di recente.

