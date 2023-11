Monte Pino, un disastro annunciato 

Il processo sarà celebrato il prossimo anno (probabilmente entro la primavera) ed è uno dei penosi capitoli della storia infinita della Provinciale 38, la storia per la quale questa mattina tante persone saranno sulla Olbia - Tempio a protestare e a bloccare il traffico. Il processo scaturisce dalle indagini dei carabinieri del Noe sul cantiere di Monte Pino (tratto di strada crollato il 18 novembre del 2013 e ancora non percorribile). I militari, coordinati dal capo dei pm di Tempio, Gregorio Capasso, nel settembre del 2020 sistemarono i sigilli nelle opere realizzate dalla Imp di Carloforte, tra le altre un grande scatolare in cemento armato spezzato in più punti. Va a giudizio senza passare dal gup (dopo l’impugnazione di un decreto penale di condanna) l’ingegnera edile Victoria Archontis, rappresentante della Imp (impresa fallita dopo l’estromissione dal cantiere di Monte Pino). Con la professionista a giudizio anche un dipendente dell’impresa, Peppino Melis, chiamato in causa come direttore del cantiere .

Le accuse

La Procura di Tempio contesta l’inadempimento del contratto di pubblica fornitura (causa del deterioramento delle opere), il pericolo di crollo e violazioni di norme ambientali (misure di salvaguardia adottate nel cantiere e non idonee secondo il pm). Le indagini sulle caratteristiche degli scatolari in cemento armato (realizzati sugli attraversamenti idraulici del tracciato) iniziarono dopo l’uscita di scena della Imp (estromessa dall’Anas nel settembre 2019 per avere abbandonato il cantiere). Il Noe trovò parti in cemento armato deteriorate irrimediabilmente, l’acqua aveva scavato sotto i plinti. Successivamente, alcune opere sono state demolite e rifatte da Anas (con pesanti aggravi di spesa e l’inevitabile, ulteriore, allungamento dei tempi).

Le ragioni di Imp

Ma anche Imp ha argomenti da fare valere. L’impresa di Carloforte, va detto, dopo avere vinto la gara d’appalto scoprì che il progetto di Monte Pino doveva essere modificato, con aggravio di costi. Venne abbandonata da una impresa siciliana (società fondamentale nell’organigramma del cantiere). Per chiudere, Imp scoprì a lavori iniziati che i pilastri di una struttura portante dovevano essere posizionati su un banco di granito non segnalato dalle relazioni geologiche. Sta di fatto che nel 2020 il cantiere fu sequestrato e oggi si protesta in strada perché a dieci anni dal crollo nessuno sa quando finiranno i lavori.

