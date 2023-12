Monte Pino, tempi incerti per la consegna dei lavori 

La prima data indicata da Anas per la consegna dei lavori di Monte Pino è settembre 2023, poi si è passati a novembre (con qualche settimana di ritardo si è detto) e quindi la data è slittata ai primi mesi del 2024. Ma adesso arrivano nuove, e poco incoraggianti, notizie dal cantiere di Italiana Costruzioni. Si parla del tratto della Sp 38, la Olbia Tempio, crollato il 18 novembre del 2013 (tre persone morte). La tempistica della consegna dell’opera è sempre più incerta. I problemi sono stati di varia natura, e, va detto, i ritardi sono dovuti anche a fattori che niente hanno a che vedere con le scelte operative e tecniche, ad esempio la revisione dei costi con rittocco al rialzo. Sta di fatto, però, che i problemi non sono soltanto nel settore in carico alla Procincia di Sassari. Anche Anas sta cercando di imprimere una accelerazione al cantiere per recuperare il ritardo accumulato. Da ambienti della Provincia arriva la conferma della conclusione imminente della fase della fase della progettazione dei sei chilometri, con relativi attraversamenti idraulici, che devono essere ultimati. L’amministrazione provinciale ritiene di poter chiudere l’iter dell’appalto entro la primavera per poter poi avviare subito l’intervento che dovrebbe consentire il ripristino della Olbia Tempio. (a. b.)

