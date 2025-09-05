Monte Pino, strada verso la riapertura 

Per Monte Pino, forse, questa è la volta buona. Dopo anni di attesa (per la precisione quasi 12) il ripristino della Olbia-Tempio non è più un miraggio ed è possibile una qualche previsione sulla riapertura della strada. Si parla della Sp 38, il tratto crollato il 18 novembre 2013, con il tragico bilancio di tre morti. Per avere il quadro completo della situazione bisogna partire da una notizia sicuramente non positiva: l’impresa Vitali, con pieno rispetto dell’appalto, ha lasciato il cantiere, consegnando il segmento (ultimato) di competenza Anas, ma, nel frattempo, non è avvenuto il passaggio di consegne del tratto provinciale alla stessa Anas. Quindi i lavori sono fermi da quasi due mesi, a parte qualche intervento di pulizia. Detto questo, c’è una novità che ha cambiato decisamente il quadro della situazione. Il Gruppo Vitali ha infatti in mano, finalmente, il progetto esecutivo del tratto provinciale. Si tratta della parte di strada per la quale sono necessari delicati interventi (adeguamento e messa in sicurezza, nuovi attraversamenti idraulici), con un importo complessivo di dieci milioni di euro.

Intesa fatta

Stando a indiscrezioni, l’accordo tra Provincia del Nord Est, Anas e Regione potrebbe essere formalizzato nei prossimi giorni. Il tratto provinciale passerà ad Anas e successivamente i lavori saranno affidati alla Vitali Costruzioni. Sempre stando al poco che trapela dagli uffici dell’assessorato regionale ai Lavori pubblici, il cantiere potrebbero riaprire tra qualche settimana e il prossimo anno la strada potrebbe essere pronta. Si tratta di previsioni di massima. L’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu, dopo l’annuncio del passaggio dei lavori ad Anas, aveva dichiarato: «Questa strada fin dal mio primo sopralluogo, un anno fa, è diventata un impegno sul quale utilizzare ogni risorsa possibile. In 13 mesi abbiamo sbloccato un’opera ferma da 12 anni, lo abbiamo fatto con senso di responsabilità verso le vittime del crollo avvenuto a causa dell’alluvione nel 2013».

Le preoccupazioni

Il sindaco di Sant’Antonio, Carlo Viti, è prudente: «Stiamo attendendo comunicazioni formali. Di sicuro ora il cantiere è praticamente fermo». Il Comitato civico Pro Monte Pino, guidato da Giuseppina Pasella, è pronto alla mobilitazione in caso di ulteriori rinvii.

