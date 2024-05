Monte Pino, strada miraggio 

Niente strada nel 2024 e neanche nel 2025, la Provinciale 38 è un miraggio della viabilità gallurese. Il ripristino della Olbia Tempio (tratto di Monte Pino) a distanza di quasi 11 anni dal crollo (novembre 2013, ciclone Cleopatra, tre morti) è un obiettivo sempre più lontano. Anas ha chiuso definitivamente ogni rapporto con l’impresa Italiana Costruzioni, la società che aveva in carico l’opera. Si tratta della spa che avrebbe dovuto rimediare al disastro della precedente esperienza, con uno scatolare in cemento armato demolito e ricostruito dopo la risoluzione del contratto con la società Mp Costruzioni. E ora ci risiamo. Nella primavera 2018 blocco dei lavori, sei anni dopo stessa identica situazione, con salto nel buio. Anas, stando a indiscrezioni, deve prima valutare quanto è stato realizzato in questi mesi e poi trovare una nuova impresa. Si parla di dieci mesi, un anno almeno. Ma è veramente difficile fare previsioni.

Contenzioso civile?

La ragione della interruzione del rapporto contrattuale tra Anas e impresa incaricata è il pesante ritardo nella ultimazione dell’opera. E il pasticcio è sempre più grande, perché mentre nel segmento di strada di competenza Anas ci si ferma, in quello della Provincia di Sassari stanno per iniziare i lavori. L’amministrazione provinciale ha corso per aprire il cantiere di sua competenza e adesso, però, rischia lo stallo. Perché con il settore Anas in blocco tutto si complica. Le imprese che hanno vinto la gara bandita dalla Provincia rischiano di essere danneggiate, la possibilità di un contenzioso è concreta. Un disastro che farà infuriare le comunità della zona, soprattutto dell’Alta Gallura.

Lavori sbloccati

Qualche buona notizia arriva da altri territori della Gallura. La Zona omogenea di Olbia Tempio della Provincia di Sassari ha infatti chiuso due importanti operazioni. Nei prossimi giorni saranno aggiudicati i lavori per la sistemazione e riqualificazione della Padru - Alà dei Sardi. Un’ altra situazione che la Zona omogenea (guidata dal commissario Pietro Carzedda) sta sbrogliando è quella della Abbasanta-Buddusò-Olbia. Sono stati aggiudicati (impresa Angius) i lavori per un altro “stralcio” del secondo lotto, importo di circa 14 milioni di euro.

