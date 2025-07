Monte Pino, slitta il passaggio di consegne del cantiere 

La Sp 38 è sempre più una incognita, le ultimissime novità del cantiere di Monte Pino hanno messo in allarme il Comitato civico che da 12 anni si batte per il ripristino della Olbia Tempio. Stando a quanto è stato comunicato anche a diversi sindaci, la Vitali ha ultimato il tratto dell’Anas, ossia la porzione di strada crollata il 18 novembre del 2013 (alluvione di Olbia, tre morti e una persona scampata miracolosamente al disastro). Il tratto crollato è stato rifatto dall’impresa lombarda con stabilimento nella zona industriale di Olbia. La tempistica è stata rispettata in pieno e il problema è proprio questo. Infatti mentre Vitali ha finito, per il tratto provinciale non è avvenuto ancora il passaggio di consegne ad Anas. L’amministrazione provinciale non ha completato la procedura dell’intesa per il passaggio di consegne ad Anas. La conseguenza è che ora l’impresa Vitali si trova in una situazione di oggettiva difficoltà. La società lombarda è nel cantiere, ma non può restare ferma ad attendere il completamento dell’iter. Se non le sarà affidato nel giro di qualche giorno il tratto provinciale, per proseguire i lavori in continuità, sarà costretta ad andare via e non ci saranno garanzie sulla tempistica del rientro. Il Comitato civico guidato da Giuseppina Pasella attenderà qualche giorno prima di presentarsi davanti alla sede della Provincia a Olbia.

