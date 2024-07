Monte Pino, si ricomincia da zero 

Strada Provinciale 38, anno zero. Il cantiere di Monte Pino riparte da capo, in un clima di reciproca diffidenza tra istituzioni, coperta a malapena da cortesia e buoni propositi. Ieri nell’assolato, e desolatamente vuoto cantiere della Olbia Tempio (chiusa da 11 anni, il crollo, con tre morti, è del novembre 2013), l’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, ha cercato di portare a casa un calendario di date certe sulla ripresa (e consegna) dei lavori, in un quadro non semplice di competenze e responsabilità di Anas e Provincia di Sassari. Ci sono, comunque, delle certezze, la prima è negativa. Anas, lunedì, ha estromesso la Italiana Costruzioni per i gravi ritardi dei lavori. Il colosso italiano delle costruzioni stradali esce di scena a causa delle note difficoltà finanziarie (saltano anche altri tre cantieri nell’Isola). L’impresa ha quasi ultimato le opere che le erano state commissionate, compreso il ponte in metallo nel tratto crollato. Manca solo il manto stradale. E qui c’è la prima notizia, perché Piu ha strappato un impegno a Anas: sostituzione di Italiana Costruzioni con una nuova impresa, accordo di programma e conclusione dei lavori (di competenza Anas) entro giugno 2025. La priorità sarà la riapertura della Provinciale, l’ingegnere Salvatore Campione (responsabile Anas per il Nord Sardegna) ha garantito: «Rispetteremo il cronoprogramma».

La Provincia di Sassari

Il vice presidente della Regione, Giuseppe Meloni, era anche lui nel prefabbricato del cantiere che ieri ha ospitato l’ennesimo vertice pubblico sulla Sp 38. Meloni ha bacchettato Anas: «Un anno fa, quando ho segnalato che i lavori erano fermi, mi è stato detto che non era vero. Adesso cerchiamo di uscire da questa situazione con impegni seri». In pratica Anas ha perso un altro anno di tempo. E nella graticola è finita anche la Provincia di Sassari, rappresentata dal sub commissario, Pietro Carzedda. Manca ancora il progetto esecutivo del tratto di competenza dell’ente. In un clima di grande imbarazzo, l’amministrazione provinciale ha garantito a Piu che i lavori saranno affidati agli inizi del 2025. L’assessore ha detto: «Da questo momento controllerò personalmente i lavori». Anche Piu ha assunto un impegno davanti ai sindaci (Olbia, Tempio, Sant’Antonio di Gallura, Calangianus, Telti) tutti molto critici. La presidente del Comitato di Monte Pino, Giuseppina Pasella, ha detto: «Dateci una strada decente, non possiamo più andare avanti così». Difficile indicare una data per il ripristino della Sp 38, ma il 2025 potrebbe essere l’anno buono.

