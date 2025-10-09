Monte Pino, riaperto il cantiere 

Via libera dal ministero delle Infrastrutture, fondi trasferiti dalla Provincia ad Anas e lavori ripresi nel tratto ancora da ultimare: a Monte Pino il cantiere della Sp 38 è di nuovo aperto e con ottime prospettive per il ripristino della strada, a 12 anni dal crollo che costò la vita a tre persone. L’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, incassa un risultato importante, anche se arriva con diversi mesi di ritardo rispetto a quanto indicato un anno fa, durante un incontro con gli amministratori locali e il Comitato Monte Pino. È stato dato il via libera all’accordo che prevede il passaggio ad Anas di tutto il cantiere, in particolare il tratto mai ultimato in carico alla amministrazione provinciale di Sassari (ora Provincia del Nord Est) e sono stati spostati ad Anas i sei milioni di euro necessari per il rifacimento completo dell’opera.

Anas ha già confermato che sulla base di un accordo quadro affiderà al Gruppo Vitali il cantiere. L’impresa è la stessa che ha ultimato il ponte sul tratto crollato. Mezzi e personale del gruppo lombardo sono ritornati nel cantiere per il pieno riavvio delle operazioni. L’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, si confronterà con il nuovo presidente della Provincia della Gallura, Settimo Nizzi. Ma, stando a quanto emerge dagli uffici regionali, la situazione a Monte Pino, dopo mesi di empasse, sembra essersi sbloccata.

«Soddisfatti, ma vigili»

Giuseppina Pasella, combattiva portavoce del Comitato Pro Monte Pino, commenta: «Sì, ci sono buone notizie. Abbiamo verificato la soluzione di alcune questioni burocratiche. Ora ci sono le condizioni per una ripartenza. In ogni caso il Comitato continua il suo lavoro, saremo sempre attenti a quello che succede. In tutti questi anni abbiamo lavorato perché la Gallura sia di nuovo unita dalla sua strada».

Il caso Vitali

L’articolazione sarda del Gruppo Vitali sembra essere al riparo dai problemi giudiziari della società in Lombardia. Si parla delle difficoltà finanziarie di una delle srl del gruppo, la Vita. Nei giorni scorsi, accogliendo la richiesta delle difese, la Procura di Bergamo ha dissequestrato un pacchetto di quote societarie, per circa 50 milioni di euro. Una vicenda che, però, non incide sulla sede sarda della Vitali.

RIPRODUZIONE RISERVATA