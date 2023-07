Monte Pino: «Pronti al sit in all’aeroporto» 

Confronto interrotto e mobilitazione in vista per il cantiere infinito di Monte Pino. Mentre si avvicina velocemente il decennale del disastroso passaggio del ciclone Cleopatra (che spazzò via, uccidendo tre persone, un tratto della Olbia Tempio) i lavori sulla Sp 38 sono al palo e soprattutto non arrivano indicazioni precise sulla tempistica del ripristino della strada crollata nel 2013. Il Comitato Monte Pino si prepara ad una mobilitazione in piena estate con clamorose modalità di protesta. La portavoce Giuseppina Pasella dice: «Un mese fa ci hanno detto che entro la fine di luglio ci avrebbero ricevuto a Cagliari, in Regione, per fare il punto sui lavori dell’Anas, quasi ultimati, e su quelli in carico alla Provincia di Sassari, neanche iniziati. Visto che non ci dicono nulla, abbiamo già informato le autorità che manifestiamo dentro il porto e l’aeroporto di Olbia. Stiamo organizzando i sit in sulle strade di accesso».

