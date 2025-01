Monte Pino: lavori sotto le feste 

Cantiere aperto anche durante le feste a Monte Pino, la Vitali accelera per chiudere il prima possibile la telenovela della Sp 38. L’impresa lombarda (con sede a Olbia e personale sardo) ha preso sul serio l’impegno assunto con Anas e Regione. Nei giorni scorsi sono arrivate le parti per il completamento del ponte realizzato nel tratto crollato il 18 novembre del 2013 (Ciclone Cleopatra, tre persone morte nella voragine della sp 38, una gravemente ferita). Una decina di operai e altrettanti mezzi della Vitali sono ininterrottamente operativi nel cantiere della Provinciale 38 (la Olbia Tempio). Dopo quasi 12 anni di pasticci (uno degli scandali della viabilità regionale) e due imprese mandate a casa da Anas, il clima nel cantiere di Monte Pino sembra decisamente cambiato. La Vitali ritiene tassativo il termine del giugno 2025 per la consegna della parte di competenza Anas, un risultato importante dopo oltre un decennio di impegni non rispettati. Stando a quanto è stato accertato dai tecnici della impresa di Peschiera Borromeo ci sono le condizioni per ultimare il tratto Anas entro la primavera. Va ricordato che Vitali è entrata in un cantiere dove i lavori sono stati interrotti più di un anno fa ed è stato necessario un intervento di messa in sicurezza e ripristino dell’area di lavoro. Ma ormai la macchina è in moto e procede spedita. Tutto bene quindi? Non esattamente, perché qualcosa ancora a Monte Pino non quadra.

E la Provincia?

Nel corso di un incontro a Monte Pino, alla fine di novembre, è stato stilato il nuovo cronoprogramma dell’opera e dopo oltre un mese manca un tassello fondamentale al piano presentato all’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu: non è stato ancora consegnato il progetto esecutivo del tratto provinciale. Per avere il quadro chiaro, bisogna fare un passo indietro. Vitali ha dato la sua disponibilità a prendere in carico anche il tratto che sino a poche settimane fa era della Provincia di Sassari. In pratica il cantiere era diviso in due, una parte Anas e l’altra dell’amministrazione provinciale. L’ente statale ora ha tutta l’opera in mano e Vitali sarà il suo braccio operativo. Ma Vitali, per portare avanti in parallelo i lavori nei due segmenti, ha bisogno subito del progetto esecutivo del settore provinciale. L’elaborato (importo lavori dieci milioni di euro) dovrebbe essere stato già depositato, ma il gruppo Vitali non lo ha visto. Un giallo che, si spera, non aggiunga tempo perso ai quasi 12 anni di attesa per il ripristino della Olbia-Tempio. Luca Vitali, manager dell’impresa di Peschiera Borromeo, contattato, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Un dato è sicuro, senza il progetto si rischia un ulteriore slittamento della consegna lavori.

