Monte Pino, la rabbia dei cittadini 

Deflagra il caso del cantiere di Monte Pino, dopo il vertice cagliaritano, negli uffici dell’assessorato regionale ai Lavori pubblici. Il comitato che da dieci anni denuncia il mancato ripristino della Olbia Tempio (tratto crollato della Sp 38) attacca l’amministrazione provinciale e annuncia una nuova iniziativa di protesta davanti alla sede della Regione. La portavoce Giuseppina Pasella dice: «Non siamo dispiaciuti per quello che è successo a Cagliari, siamo infuriati. Ma come, dopo tutto quello che è stato detto, dopo gli appelli, le manifestazioni, gli incontri e la riassegnazione dei lavori, ora veniamo a sapere che la Provincia ha affidato solo qualche giorno fa l’appalto per la progettazione delle opere che sono di sua competenza. È incredibile questa cosa. Non crediamo assolutamente all’annuncio dell’avvio dei lavori in estate, mi riferisco alla parte che riguarda la Provincia». Il Comitato Pro Monte Pino è pronto a ritornare a Cagliari tra un mese, dopo che l’assessore regionale Pierluigi Saiu farà il punto della situazione, come ha detto giovedì, sull’andamento della progettazione in capo alla Provincia di Sassari (zona omogena di Olbia Tempio).

Un cantiere e due enti

Anas conferma che a breve (si parla dei prossimi giorni) sarà installato un ponte di acciaio sul tratto crollato il 18 novembre del 2013. La Provincia, invece, deve occuparsi di asfalto, messa in sicurezza e dei dieci attraversamenti idraulici dei sei chilometri di sp 38 inclusi nel cantiere di Monte Pino. E ancora tutto è in fase di studio di fattibilità. A complicare il quadro, c’è anche la necessità di allargare la sede stradale, quindi si parla di espropri. L’amministrazione provinciale ha in mano il cerino accesso, in una situazione oggettivamente difficile. Il commissario della Zona omogena di Olbia Tempio, Pietro Carzedda, è netto: «Noi faremo tutto quello che è necessario e che è richiesto dalla legge per realizzare le opere di nostra competenza, nei tempi indicati. La strada deve essere sicura e a norma».

L’incarico

La Provincia è sotto pressione, perché dentro il cantiere di Monte Pino ha forse l’incarico più rognoso. Ne sa qualcosa l’ingegnere Pasquale Russo, il dirigente competente sulla Sp 38. Russo è stato condannato in primo grado (un anno e 11 mesi, sentenza già appellata) per il crollo di dieci anni fa e adesso deve occuparsi del rifacimento degli attraversamenti idraulici che hanno le stesse caratteristiche (è documentato in varie sedi) di quello che provocò il disastro (tre morti). È evidente che la Provincia non salterà neanche un passaggio tecnico e formale, per accelerare l’iter del ripristino e con qualche ragione. E visto che nel cantiere di Monte Pino, i committenti sono due, Anas e Provincia di Sassari, nessuno può dire quando e come la strada sarà ultimata.