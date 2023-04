Monte Pino, carreggiata da rifare 

La novità era nell’aria da tempo, anche se nessuno aveva ancora messo le carte in tavola. Per la Sp 38 (la Olbia Tempio, tratto di Monte Pino crollato nel 2013) non serve una operazione di maquillage, ma un intervento di completo rifacimento della carreggiata (da sette a dieci metri di larghezza), la realizzazione di dieci nuovi attraversamenti idraulici e tutte le opere di completamento e messa in sicurezza. Perché i sei chilometri di strada in carico alla Provincia di Sassari deve passare alla categoria C1. I costi lievitano di circa 13 milioni di euro (passando da sei milioni a 19 complessivi) e saranno necessari due anni di lavoro, che partiranno dal momento della consegna dell’opera. Per aprire il cantiere serve un progetto definitivo e gli espropri delle aree. Mettendo tutto insieme si arriva al 2026. È questo lo stato dell’arte alla fine dell’incontro di ieri mattina a Olbia (sede della Provincia), tra l’assessore regionale al Lavori Pubblici, Pier Luigi Saiu, il sub commissario della Provincia, Pietro Carzedda, i sindaci galluresi (Olbia e Tempio in prima fila) e il Comitato civico Monte Pino.

La scelta dei sindaci

Saiu ha messo sul tavolo due opzioni (scaturite dal confronto tra uffici regionali, Provincia e pool di progettazione). L’assessore regionale spiega: «Il gruppo di progettazione ha avanzato una proposta con un iter più rapido, in particolare sotto il profilo degli espropri necessari per l’adeguamento della strada, che avverrebbe con step successivi, e un’alternativa, con tempi più lunghi e costi più elevati, che vedrebbe l’allargamento della carreggiata per l'intero tratto». I sindaci hanno scelto la seconda opzione. Settimo Nizzi è stato netto: «Se serve per avere una strada più sicura e migliore, possiamo aspettare». Stessa linea, il primo cittadino di Tempio, Gianni Addis. Perplesso il sindaco di Sant’Antonio di Gallura, Carlo Viti: «La Regione sta dando una forre spinta, ma insieme al comitato temiamo l’allungamento dei tempi di realizzazione. Sono già passati dieci anni dall’alluvione e non vorremmo che i tempi si dilatassero ulteriormente, per questo chiediamo chiarimenti certi delle date di inizio e fine lavori». Posizione condivisa dalla coordinatrice del Comitato Monte Pino, Giuseppina Pasella, che ha avuto un vivace scambio di battute con Nizzi. Erano presenti anche diversi consiglieri regionali. Roberto Li Gioi, dei 5Stelle, ha dichiarato: «Bisogna finirla di fare affermazioni sul termine dei lavori che sono una presa in giro per i cittadini che da quasi 10 anni soffrono una situazione intollerabile. Continuerò a vigilare sulla vicenda».

La tempistica

Anas ha fatto sapere che entro l'anno il tratto di sua competenza, quello crollato, sarà ripristinato. Il sub commissario della Provincia, Pietro Carzedda, parla del cronoprogramma: «Non possiamo avventurarci in date e scadenze. Ma sono soddisfatto perché ora abbiamo un quadro chiaro sul progetto e sulle coperture finanziarie».