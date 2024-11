Monte Pino, cantiere all’Anas 

Mancano pochi giorni all’anniversario del crollo di Monte Pino e, forse, dopo 11 anni, il progetto di ripristino della Olbia-Tempio è a una svolta. Il protagonista della nuova fase di quella che è senza dubbio una scandalosa incompiuta, è l’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu. Nelle ultime settimane, considerate le difficoltà oggettive della Provincia di Sassari a portare avanti i lavori, tutto il cantiere è passato all’Anas. Sarebbe stato proprio Piu, di fatto, a imporre l’affidamento dell’intervento in via esclusiva al gestore nazionale delle strade statali. Un “colpo di mano” che chiude 11 anni di pasticci e impegni mancati, va detto, anche di Anas.

ll sindaco di Tempio

Gianni Addis commenta: «Il tempo delle scuse e dei rinvii è finito, adesso un unico soggetto risponde dei lavori». La pressione dei primi cittadini galluresi sulla giunta Todde è iniziata ai primi di luglio, dopo un incontro con Piu nel cantiere della Sp 38 e ora il confronto è arrivato al dunque. Piu incontra domani il sindaco Gianni Addis a Cagliari (per parlare anche della circonvallazione di Tempio) e poi il 28 novembre è previsto un faccia a faccia dell’assessore con tutti i primi cittadini a Calangianus. Una iniziativa fortemente voluta da Fabio Albieri, il sindaco di Calangianus avrebbe chiesto a Piu un intervento chiarificatore su tutta la vicenda. L’assessore ha iniziato una non facile interlocuzione con Anas.

Le incognite

L’amministratore straordinario della Provincia Gallura, Rino Piccinnu, ha firmato il nulla osta per il passaggio delle consegne. Sul tavolo ci sono oltre 9 milioni e 700mila euro. Piccinnu ha tolto le castagne dal fuoco alla amministrazione provinciale, che era palesemente in affanno. A 11 anni dal crollo si parla ancora di progetto esecutivo per il settore che era di competenza provinciale. Ma anche Anas è in difficoltà, adesso dovrà rimodulare l’intervento e l’impresa chiamata a sostituite la Italiana Costruzioni avrà in carico anche il tratto con gli 11 attraversamenti idraulici che è stato il vero problema dell’opera. Anas, prima di entrare nel cantiere che lascia la Provincia, vuole vedere cosa è stato realizzato sino ad oggi. Difficile, se non impossibile, rispettare il termine del giugno 2025 per la consegna dell’opera. Nei prossimi giorni è prevista la prima riunione tecnica.

