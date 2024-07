Monte Pino, alla Vitali Spa i lavori di Anas 

Circola con insistenza un nome per la sostituzione della Italiana Costruzioni (estromessa dal cantiere) nei lavori di ripristino della Olbia Tempio (sp 38, tratto di Monte Pino). Anas sta valutando l’affidamento dell’ultimazione dell’opera a un colosso nazionale delle opere pubbliche, la Vitali Spa. Il gruppo lombardo potrebbe essere incaricato presto per il ripristino della provinciale nel tratto crollato il 18 novembre 2013 (alluvione di Olbia). L’affidamento avverrebbe con un accordo quadro e dovrebbe portare alla conclusione dei lavori (sospesi da mesi) entro giugno 2025. La Sp 38 è una delle grandi incompiute della viabilità del nord est della Sardegna. Da più di dieci anni i galluresi attendono la nuova strada e anche di recente Anas e Provincia di Sassari sono state contestate per la mancata realizzazione dell’opera. Nel corso degli anni due imprese, la Imp di Carloforte e la Italiana Costruzioni, sono state estromesse dai lavori per varie problematiche. Ora sembra essere venuto il turno della Vitali. L’impresa lombarda ha una sede a Olbia (uno stabilimento modello in zona industriale) e ha operato nell'aeroporto Costa Smeralda. Attualmente ha un incarico (da 25 milioni di euro) per la manutenzione straordinaria della pavimentazione strade sarde di competenza Anas.

RIPRODUZIONE RISERVATA