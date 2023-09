Monte Pino, a dieci anni da Cleopatra slittano ancora i tempi 

L’anniversario (dieci anni) del tragico crollo della Sp 38 è alle porte (18 novembre prossimo) ma dal cantiere di Monte Pino non arrivano buone notizie. I lavori vanno a rilento ed è improbabile che l’opera possa essere consegnata nel 2026. La Italiana Costruzioni, che ha in carico il rifacimento del tratto crollato (il 18 novembre del 2013 persero la vita tre persone) sconta le notevoli difficoltà causate dall’aumento dei costi (Anas ha già provveduto ad un primo adeguamento con un più 38 per cento di risorse) e dalla scarsità delle materie prime. Di fatto da mesi il cantiere è al minino dei giri. Ma non basta, perché adesso spunta un altro pasticcio. A inizio 2023 si è parlato della variante al progetto originario, con ampliamento della sede stradale e attribuzione all’opera di una classe superiore. Ora si è ritornati indietro al primo tracciato. La Provincia di Sassari, che ha disposizione oltre sei milioni di euro, dovrà trovarne altri due e non una ventina (complessivi). Forse questa è l’unica buona notizia (oltre al fatto che con il vecchio tracciato non sono necessari gli espropri). Ma questo ping pong di varianti inutili ha fatto perdere altro tempo e la Provincia di Sassari, che appare in forte difficoltà, solo a novembre bandirà la gara per il progetto esecutivo. Dice il sindaco di Sant’Antonio di Gallura, Carlo Viti: «Non mi fa piacere dirlo, ma io sono sempre stato convinto, e lo ho detto in solitudine, che la variante era inutile». Il consigliere regionale, Giuseppe Meloni, attende una risposta alla sua interpellanza in Consiglio regionale. Nel frattempo, il Comitato Monte Pino, coordinato da Giuseppina Pasella, si prepara ad una grande manifestazione in programma per il prossimo novembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA