Monte Ortobene, un cartello in regalo 

Il Monte Ortobene, polmone verde della città, resta un'oasi grazie a chi se ne prende cura ogni giorno, con costanza. Dagli interventi più piccoli a quelli più grandi. Ogni gesto fa la differenza. E quando non arriva l’istituzione può arrivare il cittadino. È il caso del cartello che riporta una delle storie più importanti dell'Isola: quella legata alla statua bronzea del Redentore di Vincenzo Jerace.

Il pannello nell'ultimo periodo si presentava danneggiato, ma grazie all'intervento del Comitato Monte Ortobene ultima spiaggia, guidato da Antonio Costa, tutto è tornato alla normalità. Il merito è soprattutto di un amico del Comitato, Alfredo Bruno. «Nei giorni scorsi è stato ripristinato il pannello che riporta la storia della statua più bella della Sardegna - dicono dal Comitato - La scrittura è in lingua italiana e inglese; sicuramente utile ai turisti che ogni anno visitano il monumento. La struttura in metallo su cui poggia il pannello, è opera dell'amico del Comitato Alfredo Bruno, che l'ha realizzata gratuitamente provvedendo anche alla sua sistemazione. Un sentito grazie ad Alfredo per questo gesto d'amore nei confronti della città e del Monte Ortobene nello specifico». (g. pit.)

