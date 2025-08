Monte Ortobene preso d’assalto 

L'estate di vento non frena le attività sul Monte Ortobene, che resta attrattivo sotto ogni punto di vista grazie a un intersecarsi di attività e servizi che ora si mira a garantire, finalmente, tutto l'anno. A parlarne sono gli operatori, sempre aperti, che offrono servizi costanti, dal ristoro allo svago tra i boschi. I problemi non mancano, ma grazie al duro lavoro i risultati arrivano tra pullman di turisti e nuoresi alla ricerca del relax. In prima linea c'è sempre Loredana Belloi del bar AleB, nell'anello del parco che afferma: «A parte gli ultimissimi giorni, con il freddo e il vento, il parco del Monte è sempre affollato, così come i bar e le attività, il via vai è costante per fortuna. Anche la celebrazione della Santa Messa la domenica mattina alle 11 sta influendo in maniera positiva». Tanti arrivi ma la situazione bagni pubblici resta, al momento, invariata anche se nei giorni scorsi l'assessore alle Attività produttive, Pino Mercuri, ha tenuto un incontro con operatori e residenti per discutere sulla questione. Allo stato attuale, il problema bagni ricade da tempo sulle attività con perdite economiche non indifferenti. Le spese sono sempre più frequenti e si arriva a spendere circa 500 euro ogni 20 giorni. A Farcana, nonostante la riapertura della piscina, è il tempo a scoraggiare i nuoresi, ma gli operatori trovano sempre soluzioni per non fermarsi. Gianluca Cacciotto della Locanda 'e Monte, a Farcana, lavora su prenotazioni e eventi anche con giovani delle ECOlonie. «Gli eventi sono andati bene grazie alla collaborazione con realtà locali o privati», dice Cacciotto. (g. pit.)

